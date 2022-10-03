Главное: Франция может передать Украине новейшие бронетранспортеры Bastion. Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.
Детали: Франция планирует передать Вооруженным силам Украины 20 единиц современных бронетранспортеров ACMAT Bastion. Об этом пишет Twitter-аккаунт военных аналитиков Oryx.
Отметим, что Bastion является современным французским бронетранспортером, производством которого занимается компания ACMAT. При разработке использовали шасси бронеавтомобиля VLRA.
Bastion первоначально было построено для французских спецназовцев, действовавших в Африке. Также существует несколько модификаций бронеавтомобиля.
Среди характеристик ACMAT Bastion:
— запас хода до 1,4 тысяч километров;
— скорость до 110 км/ч;
— оборудован броней стандарта STANAG 4569, защищающей от мин и пуль калибра до 7.62 мм.
Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.
В тему: ВСУ на юге Украины затрофеили редкую военную технику россиян.