Главное: Франция может передать Украине новейшие бронетранспортеры Bastion. Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.

Детали: Франция планирует передать Вооруженным силам Украины 20 единиц современных бронетранспортеров ACMAT Bastion. Об этом пишет Twitter-аккаунт военных аналитиков Oryx.

Отметим, что Bastion является современным французским бронетранспортером, производством которого занимается компания ACMAT. При разработке использовали шасси бронеавтомобиля VLRA.

Bastion первоначально было построено для французских спецназовцев, действовавших в Африке. Также существует несколько модификаций бронеавтомобиля.

Среди характеристик ACMAT Bastion:

— запас хода до 1,4 тысяч километров;

— скорость до 110 км/ч;

— оборудован броней стандарта STANAG 4569, защищающей от мин и пуль калибра до 7.62 мм.

Когда именно начнутся поставки, пока неизвестно.

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