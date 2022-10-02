Митрополит Павел рассказал об инциденте на таможне в Черновицкой области

Главное: Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел никогда не вывозил никаких культурных и исторических ценностей за границу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, владыка Павел прокомментировал новости о своем «задержании» на таможне YouTube-каналу «Лавра. Путь спасения».

«Сегодня была написана жалоба, что я пересекаю границу в Черновицкой области со своими духовными чадами и перевожу ценности. Это информация поступила в СБУ. Сначала пропустили всех, потом подошли и попросили паспорта назад. Я спросил причину. Нас держали 6 часов на таможне, потом нас завели в помещение и попросили, чтобы каждый открыл свой багаж. Я сделал это с радостью, потому что привожу ценности в Украину и Лавру, и ничего никогда не вывожу. В Лавре не было ничего, мне приходилось привозить иконы, чаши, Евангелие. Я поехал заграницу, чтобы пройти диагностику, так как у меня проблемы со здоровьем. Мы везли три купленные в иконной лавке иконы, которые не имеют никакой исторической и культурной ценности. Попросили сфотографировать эти иконы, после этого подарил им по шоколадке, календарю, сделали фото для молитвы. Нас пропустила молдавская сторона, и все наши таможенники, СБУ», - поделился митрополит Павел.

Наместник Лавры подчеркнул, что информация о вывозе ценностей является неправдивой.

«Сегодня наши СМИ, телевидение рекламирует этот случай для того, чтобы приковать внимание к моей персоне. Я хочу сказать тем людям, которые говорят неправду и сеют рознь. Хочу уверить их, что я никогда и ничего из Украины не вывез и не вывезу, а наоборот только привожу для своей обители», – отметил митрополит Павел.

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