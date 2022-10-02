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Новости > На Одесчине управделами УПЦ возглавил канонизацию святого Антония Балтского

На Одесчине управделами УПЦ возглавил канонизацию святого Антония Балтского

Александра Кудрявцева
02.10.22 11:18
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На Одесчине управделами УПЦ возглавил канонизацию святого Антония Балтского

Главное: В Одесской области 1 октября в Покровском Феодосиевском мужском монастыре прославили в лике святых преподобноисповедника Антония Балтского.

Детали: Божественную литургию возглавил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония.

За богослужением был совершен чин прославления в лике святых преподобноисповедника Антония Балтского.

За Литургией помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

В конце богослужения был совершен чин славления.

После отпуста владыка Антоний поздравил паству с праздником и призвал на всех Божье благословение.

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Тэги: новости православия, УПЦ

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