В Черкассах освящен Сретенский храм УПЦ

Главное: В Черкассах освятили храм Сретения Господня Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин освящения возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Владыке сослужил епископат и духовенство Украинской Православной Церкви.

«Перед началом освящения владыка Феодосий традиционно разъяснил прихожанам значение священнодействий, совершаемых во время Великого освящения храма, подчеркнув, что присутствующие являются непосредственными участниками радостного события духовного рождения храма Божиего. По завершении освящения состоялась соборная Божественная литургия, объединившая духовенство и мирян в евхаристической молитве», — поделились в епархии.

По окончании литургии митрополит Феодосий поздравил прихожан и всех присутствующих со знаменательным событием — освящением храма в честь Сретения Господня и с малым престольным праздником.

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