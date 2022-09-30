На Волыни освящен храм УПЦ в честь Рождества Богородицы

Главное: На Волыни освятили храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Белин.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения и первую Божественную литургию возглавил митрополит Владимир.

«В 90-х прошлого века жители села построили совместными усилиями величественную и красивую церковь в честь Божией Матери. Однако, когда пришло время освящения, раскольники, покинувшие лоно Украинской Православной Церкви, сумели захватить храм. Село разделилось и значительная часть верующих осталась без храма. Было принято решение использовать для молитвы приспособленное помещение. Таким оказалась заброшенная сельская аптека. Продолжительное время велись работы по переустройству и перестройке старого здания аптеки в церковное сооружение», — поделились в епархии.

На праздник собрались православные жители Белина и гости.

Митрополит Владимир поздравил отца настоятеля и общину храма с большим событием и пожелал и дальше «в единстве, любви и сохранении прародительской Христовой веры творить дело спасения душ на земле».

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