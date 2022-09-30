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Новости > В УПЦ молились о детях-сиротах (+ тексты молитв)

В УПЦ молились о детях-сиротах (+ тексты молитв)

Александра Кудрявцева
30.09.22 14:18
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В УПЦ молились о детях-сиротах (+ тексты молитв)

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня совершили молитвы за детей-сирот.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, молебен в Академическом храме в честь Рождества Божьей Матери совершил архиепископ Сильвестр (Стойчев).

За богослужением помолились о спасении всех сирот, лишенных родительской опеки, даровании им душевного покоя и благочестия; обо всех, кто помогает сиротам и учит их; о благословении Божьем благочестивым родителям, взявшим опеку над детьми-сиротами, а также о смягчении сердец всех людей.

За богослужением молились глава Синодального социально-гуманитарного отдела УПЦ протоиерей Сергей Экшиян, преподаватели и сотрудники Киевских духовных школ.

После молебна владыка Сильвестр обратился к верующим с проповедью, напомнив, что сегодня Церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, а государство отмечает День усыновления.

«Святое Писание говорит, что Господь наш „сироту и вдову примет“ и это очень важно. По разным причинам лишенный возможности быть рядом со своими физическими родителями, такой ребенок обретает Бога своим Отцом. Бог бережет и укрепляет сироту и вдову, тех, кто лишен в этом обществе помощи, поддержки, но не лишен Божественной милости, а иногда в близком присутствии Божием сирота не испытывает ни притеснений, ни отсутствия родителей, потому что милость Господня посылает ему утешение», — отметил владыка Сильвестр.

Архиерей напомнил, что каждый христианин должен проявлять заботу о нуждающихся, особенно о сиротах.

Сегодня, в День усыновления, впервые в храмах Украинской Православной Церкви прочли специальные молитвы о спасении всех детей, лишенных родительской опеки.

День молитвы за сирот, который будет ежегодно совершаться в Украинской Православной Церкви в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, установлен в соответствии с решением Священного Синода УПЦ от 27 декабря 2021 года. Также были утверждены тексты молитвы и прошений на мирной и сугубой ектении.

Тексты молитв

В тему: Верующие УПЦ празднуют день мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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