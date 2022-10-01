Управделами УПЦ объяснил, как добрые дела людей проявляют действия Бога

Главное: Каждый человек, совершая добрые дела, является орудием Промысла Господнего для окружающих.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на YouTube канале «Витражи: о вере в красках».

«Добро делает Сам Бог, но руками Своих служителей. Мы, христиане, являемся орудием в руках Бога, через которое совершается Божественный Промысл. Но для того, чтобы добро совершалось через нас, мы сами должны быть к этому приспособлены», — отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что Господь обращается к человеку и проявляет Свою милость посредством действий других людей.

«Как через руки апостолов Христос, умножив хлебы, насытил ими всех желающих, точно так же, возможно, через наши руки Господь пошлет Свою неизреченную милость тем, кто в ней нуждается», — сказал управделами УПЦ.

Объясняя духовный смысл насыщения семью хлебами более четырех тысяч человек, митрополит Антоний напомнил, что Господь заботится о душе человека и о его теле, даруя необходимое для жизни.

Митрополит Антоний подчеркнул, что щедрые дары Господни посылаются, чтобы человек имел возможность поделиться ими, ведь каждый христианин по природе своей всегда должен стремиться делать добро.

«Получая от Господа тот или иной дар, мы не должны думать, что он ниспослан нам за какие-то наши личные заслуги. Мы должны осознавать, что этот дар — прежде всего проявление Божией милости к нам, а значит, мы должны быть готовы поделиться им с другими людьми», — подытожил управделами УПЦ.

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