Обращение УПЦ: Церковь с украинским народом в борьбе против российской агрессии

Главное: Украинская Православная Церковь неоднократно и четко отмечала полную и безоговорочную поддержку суверенитета и целостности Украинского государства.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в обращении, опубликованном news.church.ua.

«Действия отдельных представителей духовенства, не отвечающих официальной позиции Церкви, являются проявлением их личного политического выбора, за который они несут всю полноту ответственности как граждане Украины», — подчеркнули в Украинской Православной Церкви.

В обращении Церкви призвали верующих «молитвой и добрыми делами помогать Родине отстаивать мир на всех ее территориях, решительно осуждая агрессию русской армии по отношению к украинскому народу».

В тему: В УПЦ молились о детях-сиротах (+ тексты молитв).