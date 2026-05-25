Трамп обратился к мусульманам по поводу Израиля

Президент США Дональд Трамп обратился к мусульманским странам. Политик хочет нормализации с Израилем.

В социальной сети Truth Social американский лидер написал: «Я прошу в обязательном порядке все эти страны немедленно подписать соглашения Авраама. И если Иран подпишет соглашение со мной как президентом США, то это будет честь видеть их частью этой не имеющих аналогов мировой коалиции».

Поясняется, что речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, Пакистане, Турции, Иордании, Египте.

Добавляется: «Существует вероятность, что одна или две из них ну будут иметь основания не делать это, и это будет принято. Но большинство должны быть готовы, иметь желание и возможность превратить это урегулирование с Ираном в еще более историческое событие, чем оно было бы в противном случае».

Справка :

В 2020-м году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. Тогда был подписан комплекс документов, который получил название «Мирные соглашения Авраама».

К данному соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан.

При этом власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, но еще не заключили соответствующего документа с Израилем.

Ранее лидер Ирана отказался от ключевого требования Трампа для мира.