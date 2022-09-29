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Новости > В одиннадцати епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

В одиннадцати епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Александра Кудрявцева
29.09.22 17:49
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В одиннадцати епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: Священнослужители Бориспольской, Нежинской, Каменской, Житомирской, Харьковской, Запорожской, Александрийской, Ровенской, Волынской, Одесской, Тернопольской епархий пели павших Защитников Украины, отдавших свою жизнь в борьбе против российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования семьям погибших и призвали молиться за упокой их душ.

Духовенство Березани в Бориспольском районе Киевской области совершило чин отпевания воина Максима Даценко, скончавшегося от осколочного ранения 13 сентября в возрасте 41 года.

Богослужение совершил благочинный Березанского округа архимандрит Назарий (Омеляненко).

18 сентября в Дударкове было совершено отпевание воина Александра Кожухаря, умершего, защищая Родину.

19 сентября протоиерей Владимир Мысенко в сослужении духовенства благочиния совершил отпевание воина Павла Медведя в Николаевском храме села Атюша Новгород-Северского района Черниговской области.

Умер воин Павел 13 сентября в Херсонской области от ран, полученных во время вражеского артобстрела.

28 сентября благочинный Носовского церковного округа протоиерей Михаил Гулик совершил чин отпевания воина Любомира Луцака в Свято-Троицком храме Носовки Черниговской области.

В Днепропетровской области 23 сентября в селе состоялось отпевание погибшего воина Дмитрия Емельяна 1993 года рождения.

В бою за село Опросное Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб Валерий Стоцкий, солдат 4-го взвода роты охраны из села Неболощ Бердичевского района Житомирской области. Чин отпевания воина возглавил благочинный Андрушевского округа архимандрит Макарий (Гаврилов) со священниками благочиния.

26 сентября в Покровском храме города Житомира была совершена заупокойная Божественная литургия и чин отпевания погибшего Защитника Украины Олега Волынец.

Настоятель храма Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна села Снежков Богодуховского района Харьковской области совершил отпевание защитника Украины, погибшего на поле боя.

25 сентября в Георгиевском храме Запорожской епархии простились с воином Сергеем Омельченко. Чин отпевания совершил протоиерей Александр Афонин.

27 сентября Петровская община попрощалась со своим земляком Лигой Игорем Николаевичем, погибшим 22 сентября в Донецкой области во время исполнения воинского долга. Живым коридором с цветами на коленях, низко склонив головы в скорби, жители общины встретили и провели героя, отдав ему последний почет.

28 сентября в Покровской церкви села Пидзамче Радивиловского благочиния Ровенской епархии совершили чин похорон над украинским защитником Николаем Шурином. Возглавил заупокойную службу протоиерей Вячеслав Демчук.

В этот же день в храме во имя Архистратига Михаила села Новая Пляшева Радивиловского благочиния совершили отпевание прихожанина, погибшего воина Романа Грольдюка. Чин похорон возглавил протоиерей Виктор Земляной.

«Я сегодня молился и смотрел на свечи у гроба павшего, ветер, сквозь дверь врывавшийся, хотел их потушить, но вы своими спинами закрыли и не дали этого сделать. Вот так же Роман с собратьями на поле боя заслонил нас с вами своими телами от врага. Молитесь о нем, а он будет молиться о нас с вами в Небесном воинстве. Спасибо родителям за Героя», – сказал отец Виктор.

28 сентября на Волыни простилась с погибшим защитником Олегом Миткаликом.

Воин погиб 22 сентября при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.

В Черноморске на Одесщине в храме Иконы Божьей Матери «Споручница грешных» состоялось отпевание погибшего воина Сергея Грищука.

Также в сентябре в Одесской области прощались с погибшим воином Виктором Шевченко, который отдал свою жизнь за независимость Украины.

В Свято-Казанском храме села Траповка был совершен чин погребения воина Вооруженных сил Украины Олега Плотного, погибшего под Херсоном, выполняя боевое задание. При жизни воин Олег, который был талантливым резчиком по дереву, изготовил резный киот для храмовой иконы Божией Матери. Этот киот будет хранить память о нем, как и община храма, прихожанином которого был погибший.

Еще одно прощание с погибшим воином состоялось в храме Дмитриевского Тарутинского округа. Здесь в последний путь с участием духовенства храма провожали воина Ивана Губенко, погибшего под Николаевом.

Также в храме Святого мученика Иоанна Воина в сентябре был совершен чин отпевания погибшего воина Юрия Цуканова, чей земной путь закончился в Донецкой области.

В селе Первомайское Южненского благочиния в последний путь также провели погибшего воина Валерия Богдана.

В Тернопольской области помолились за упокой убитого новопреставленного воина Героя Петра Кучера жителя с. Ридомиль.

27 сентября священнослужители Тернопольской епархии совершили заупокойную литию на центральной улице города возле Мемориала Защитникам Украины. В своем слове клирик епархии протоиерей Петр выразил соболезнования семье, а также призвал всех молиться за убиенного воина.

Вечная память усопшим Героям!

В тему: В епархиях УПЦ помогают военным ВСУ, беженцам и нуждающимся/

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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