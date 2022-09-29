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Новости > Епископ УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в день памяти жертв Бабьего Яра

Епископ УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в день памяти жертв Бабьего Яра

Александра Кудрявцева
29.09.22 16:34
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Епископ УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в день памяти жертв Бабьего Яра

Главное: В день 81-й годовщины трагедии Бабьего Яра епископ Вишневский Спиридон почтил память жертв массовых расстрелов мирного населения нацистами в оккупированном Киеве в годы Второй мировой войны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, мемориальное мероприятие состоялось у символической синагоги в урочище Бабий Яр, построенной к 80-й годовщине трагедии.

Участие в чествовании трагически погибших в Бабьем Яру приняли Министр культуры Украины Александр Ткаченко, городской голова Киева Виталий Кличко, послы иностранных государств, представители христианских и иудейских общин Украины.

Епископ Спиридон возложил к памятнику погибшим лампаду, а также обратился к собравшимся со словом.

29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру начались массовые расстрелы евреев, продолжавшиеся в течение двух лет.

В тему: В епархиях УПЦ помогают военным ВСУ, беженцам и нуждающимся.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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