«Референдума» захотели и на оккупированной части Запорожской области

Главное: На оккупированных территориях Запорожской области тоже хотят провести «референдум» по присоединению к РФ. Так называемое «обращение» было направлено гауляйтеру Евгению Балицкому.

Детали: В оккупированной части Запорожской области также захотели провести псевдореферендум по присоединению к России. Об этом сообщает российское пропагандистское издание «ТАСС».

Указано, что созданный так называемый «общественный съезд» Запорожской области призвал установленную войсками РФ самопровозглашенную «власть» на временно оккупированных территориях области «провести референдум о присоединении к России».

«Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием немедленно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ», — говорится в обращении.

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