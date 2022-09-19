На Днепропетровщине и Закарпатье освятили три новых храма УПЦ

Главное: На Днепропетровщине в поселке Опытный освятили новый верхний храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Спиридона Тримифунтского общины святителя Иоасафа Белгородского.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире в Украине.

Митрополит Ириней вручил благодетелям и труженикам храма медали, а также грамоты Предстоятеля УПЦ

Грамотой правящего епархией были удостоены прихожане и строители храма.

На Закарпатье в Берегове митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил храм УПЦ в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» в Берегове.

После освящения храма архиерей совершил Божественную литургию.

Владыка поблагодарил архимандрита Иова (Стенавского) и всех тех, кто присоединился к строительству храма и призвал на всех Божье благословение.

Также в селе Квасы викарий Хустской епархии епископ Угольский Симеон освятил новый храм УПЦ в честь Всех святых, после чего совершил в нем Божественную литургию.