Россияне нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу

Главное: Российские военные третий день подряд наносят ракетные удары по Кривому Рогу. Есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений.

Детали: Российские военные в пятницу, 16 сентября, снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, сообщил глава ВГА Александр Вилкул.

В свою очередь воздушное командование Восток сообщает, что в Днепропетровской области работает ПВО. В соцсетях пишут о двух взрывах в пригороде Днепра.

Также сообщают о взрывах в Черкасской области. Предварительно, работает ПВО.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений.

«Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия „прилетов“. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор... Работаем. Не паникуем», — написал он в телеграм.

В тему: Под вечер 14 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды. Накануне по городу снова был нанесен ракетный удар.