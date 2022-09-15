Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 53 850 солдат

Главное: Россия потеряла в войне 53 850 солдат. Уничтожено 2 193 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ информирует о потерях россиян на четверг, 15 сентября.

Сообщается, что погибли 53 850 солдат.

Кроме этого сообщается о таком уроне РФ: 2 193 танка, 4 682 боевые бронированные машины, 1 295 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 167 средств ПВО, 250 самолетов, 215 вертолетов, 908 беспилотников оперативно-тактического уровня, 233 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 3 522 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 120 единиц специальной техники.

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