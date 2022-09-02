В киевском метро сократят интервал движения поездов

Главное: С 5 сентября поезда в киевском метро в час пик поезда будут ходить каждые три-четыре минуты. В межпиковое время поезда метрополитена будут ходить раз в шесть минут.

Детали: В Киевском метрополитене сокращается интервал движения поездов. С понедельника, 5 сентября, в час пик поезда будут ходить каждые три-четыре минуты. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

При этом в межпиковое время поезда метрополитена будут ходить раз в шесть минут.

Как напомнил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам метрополитена приостанавливается, а движение по подземным участкам — продолжается.

«В то же время подземные станции продолжают работать круглосуточно как укрытие», — написал он в Facebook.

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