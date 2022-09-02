В Питере на службу уже зовут даже бомжей

Главное: В Санкт-Петербурге контрактников уже ищут даже среди бездомных. В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили.

Детали: В российском Санкт-Петербурге чиновники предлагали бездомным подписать контракт на службу в армии РФ. Об этом сообщает «Ротонда» со ссылкой на источник в НКО «Ночлежка», помогающей бездомным людям в Санкт-Петербурге и Москве.

По информации издания, в один из шелтеров «Ночлежки» пришел чиновник из администрации Фрунзенского района города. Он предложил сотрудникам НКО разложить в шелтере листовки о том, что власти Петербурга ищут людей на службу по контракту.

«Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел», — сообщил представитель фонда.

В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили. Там пояснили, что это делается с целью информирования о службе по контракту всех, кого возможно.

На листовках указано, что пройти службу по контракту могут мужчины в возрасте 19–59 лет с образованием не ниже среднего.

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