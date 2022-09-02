Внутренних переселенцев в Украине стало еще на 300 тысяч больше

Главное: В последние пару месяцев юг и восток Украины покинули около 300 тысяч граждан, став переселенцами. Всего за полгода войны внутренними переселенцами стали почти 7 млн человек.

Детали: За полгода войны с Россией внутренними переселенцами стали 6,9 миллионов украинцев, свидетельствуют данные Международной организации по миграции (МОМ) на 23 августа.

«Большая часть из более чем 300 тысяч новых перемещений, начиная с июля, имела место на юге и востоке страны», — отмечают в организации.

При этом почти половина переселенцев (44%) трудоспособного возраста сейчас не получают доход. Лишь одна треть опрошенных указала зарплату как основной источник дохода после перемещения, а 24% отметили, что возлагаются на государственную поддержку. Как следствие, большинство перемещенных домохозяйств приняли такие меры, как сокращение расходов (70%), включая расходы на продовольствие, а треть взяла ссуду.

МОМ выражает обеспокойство условиями проживания переселенцев с приближением осени и зимы. 22% перемещенных лиц среди опрошенных отметили, что их жилье не пригодно к зимним реалиям в Украине. Более трети опрошенных не имеют возможности переехать в приемлемое жилье преимущественно за неимением средств. 30% ВПЛ, нашедших убежище в селах (в общей сложности около 2 млн человек), не имеют доступа к медицинским услугам.

Кроме того сообщается, что в денежной помощи нуждаются около 60% переселенцев, вернувшихся лиц, а также оставшихся возле своих домов. О потребности в лекарствах и ремонтных и строительных материалах в первую очередь отмечают вернувшиеся и неперемещенное население (по 7%).

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