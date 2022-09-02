Путин выдумал очередную причину войны в Украине

Главное: Глава Кремля озвучил еще одну версию, что стало причиной военной агрессии РФ: в Украине якобы есть «антироссийский анклав».

Детали: Президент России Владимир Путин назвал новую цель «специальной операции» в Украине. Об этом глава Кремля заявил во время открытого урока в Калининграде, сообщает РБК в своем Telegram-канале в четверг, 1 сентября.

Он уверен, что на территории Украины якобы «создается антироссийский анклав», который «угрожает самой России».

«Его ликвидация — цель „специальной военной операции“», — утверждает глава российского правящего режима.

Слово «анклав» обозначает часть территории государства, которая полностью окружена территорией другого государства. Однако Путин так и не объяснил, как следует понимать выражение «антироссийский анклав».

В тему: Путин странно попрощался с Горбачевым.