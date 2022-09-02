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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48,7 тысяч солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48,7 тысяч солдат

Агата Кловская
02.09.22 09:42
164
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48,7 тысяч солдат

Главное: РФ потеряла в войне 48,7 тысяч солдат. Уничтожено 2 009 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на пятницу, 2 сентября.

Сообщается, что погибли уже 48,7 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 009 танков, 4 366 боевых бронированных машин, 1 126 артиллерийских систем, 289 реактивных систем залпового огня, 153 средства ПВО, 234 самолета, 205 вертолетов, 853 БПЛА оперативно-тактического уровня, 198 крылатых ракет, 15 кораблей/катеров, 3 247 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 105 единиц специальной техники.

В тему: Украинские военные закрепляются на занятых территориях на юге страны.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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