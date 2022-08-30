В оккупированных районах Запорожья люди не могут похоронить родственников из-за переполненных моргов

Главное: В Запорожской области на оккупированных территориях морги забиты телами российских военных. Местные жители не могут нормально похоронить своих родственников.

Детали: На временно оккупированной части Запорожской области катастрофически не хватает мест в моргах. Телами российских военных забиты все холодильники. Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

Отмечается, что жители Мелитополя и других временно оккупированных городов Запорожской области столкнулись с тем, что невозможно похоронить умерших. Еще в 20-х числах оккупанты запретили патологоанатомам принимать тела людей, которые умерли естественной смертью.

Захватчики ввели ограничения, потому что в моргах не хватает мест даже для российских солдат. В связи с этим родственники умерших в оккупации вынуждены везти тела в Мелитополь. В частности, речь идет и жителях Днепрорудного, Малой и Большой Белозерок, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся недалеко от линии фронта.

В тему: Российские военные начинают бежать из временно оккупированного Мелитополя.