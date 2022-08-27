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Новости > Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к развитию технологий

Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к развитию технологий

Александра Кудрявцева
27.08.22 13:50
248
Священник УПЦ рассказал, как Церковь относится к развитию технологий
Главное: В результатах научных открытий и достижений есть положительные моменты, но следует признать, что так называемый прогресс часто пытается взять на себя роль Творца.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал настоятель храма архистратига Михаила при Медгородке в столице протоиерей Геннадий Батенко.
 
Священник УПЦ отметил, что вопросы, связанные с функционированием биотехнологий, актуальны и во время войны. «Некоторое время назад люди жили проще, но сейчас перед человечеством встают новые вызовы, поскольку технологии становятся руководящим звеном во многих областях жизни общества», — добавил он.
 
«Заповеди нужно соблюдать, поскольку Божьи законы незыблемы, в отличие от законов науки, культуры, то есть от постоянно меняющихся законов мира. Для верующего человека стоит сейчас задача, как соединить достижения прогресса и духовную жизнь, чтобы не возникал внутренний конфликт», — продолжил священник.
 
Отец Геннадий отметил, что Церковь придерживается разумного консерватизма, руководствуясь Законом Божьим, который действительно делает человека свободным от греха. «Прогресс тоже декларирует свободу, но такая свобода не настоящая, и уже наблюдаем, как с помощью технологий можно очень ограничить какие-либо действия человека, представив это как будто благо или необходимость», — констатировал он.
 
«Наука и технологии сейчас очень коммерциализированы и несут посыл выгоды, хотя поначалу были не заангажированы. К примеру, огромные средства выделяются для того, чтобы избежать физической смерти или максимально удалить ее. Но нужно не забывать, что земная жизнь — это только первый этап вечности, и главное здесь — это успеть подготовить свою душу к жизни вечной, а не забота о бренном теле», — пояснил протоиерей Геннадий Батенко.
 
Священник отметил, что в результатах научных открытий и достижений есть положительные моменты, но следует признать, что так называемый прогресс часто пытается взять на себя роль Творца.
 
«Когда наукой игнорируются нормы морали, тогда научные достижения бросают вызовы Творцу, потому что человек эгоцентричен и не способен всегда использовать законы природы во благо, но в большинстве случаев для собственной выгоды. И тогда возникает опасность для человечества в целом в глобальном понимании», — продолжил настоятель храма.
 
Он считает, что главная проблема бесконтрольного развития технологий состоит в том, что научный прогресс формирует такое отношение к человеческой жизни, что она совершенно обесценивается.
 
Один из примеров — хладнокровные операции с эмбрионами, которых не считают живыми существами, а лишь безликим и бездушным биоматериалом. «Но мы верим, что жизнь человека начинается с момента зачатия, когда уже появляется душа. В большинстве европейских стран до сих пор существует запрет на суррогатное материнство, но у нас оно не было запрещено и получило стремительное и бесконтрольное развитие, превратилось в источник дохода», — сказал священник УПЦ.
 
Напоследок отец Геннадий отметил, что исходя из всех этих рисков, нужно уметь оценивать с христианской точки зрения, насколько нужна и полезна та или иная технология, чтобы, помогая телу, окружая себя удобствами, не навредить своей вечной душе.
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, куда попадают души животных после смерти.
 

Тэги: технологии, УПЦ

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