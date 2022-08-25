Энергодар остался без электричества и воды, также впервые была обесточена Запорожская АЭС

Главное: В Энергодаре пропали вода и электричество. Произошло это в результате обстрелов.

Детали: В Энергодаре, который контролируется российскими войсками и где находится Запорожская АЭС, исчезли электричество и вода. Об этом пишут социальные сети.

Местные жители говорят, что произошло это в результате обстрелов.

Короткое замыкание, приведшее к ЧП, случилось в результате лесных пожаров, которые бушевали тут накануне.

Кроме того, произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети.

В тему: Появилось видео пожара возле Запорожской АЭС.