На Виннитчине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

Главное: В Винницкой области верующие храма святителя Николая города Бар провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие продавали собственноручно приготовленные сладости и выпечку.
Все собранные во время проведения ярмарки средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Как сообщалось ранее, митрополит Варсонофий передал военнослужащим технику, приобретенную стараниями духовенства, мирян и благотворителей Винницкой епархии.
Митрополит Варсонофий лично освятил автомобили, переданные для нужд защитникам нашей страны. Храмы епархии присоединились к сбору средств для ВСУ.
В тему: Фонд Предстоятеля УПЦ передал гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.