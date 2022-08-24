На Виннитчине верующие УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ

Главное: В Винницкой области верующие храма святителя Николая города Бар провели благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие продавали собственноручно приготовленные сладости и выпечку.

Все собранные во время проведения ярмарки средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, митрополит Варсонофий передал военнослужащим технику, приобретенную стараниями духовенства, мирян и благотворителей Винницкой епархии.

Митрополит Варсонофий лично освятил автомобили, переданные для нужд защитникам нашей страны. Храмы епархии присоединились к сбору средств для ВСУ.

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