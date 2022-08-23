Фонд Предстоятеля УПЦ передал гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Соцсети пишут о «прилете» по администрации Пушилина в Донецке
В Киеве зафиксирована сильная вспышка коронавируса
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 45 550 солдат
ФСБ заявила, что к убийству Дугиной причастна гражданка Украины (обновлено)
Залужный озвучил боевые потери Украины в войне
Военные подтвердили удар по Антоновскому мосту
В Европе очень сильно подорожал газ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 45,4 тысячи солдат
Усик снова победил Джошуа
В Подмосковье взорвали дочь приближенного к Путину философа Дугина