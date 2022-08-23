Фонд Предстоятеля УПЦ передал гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Главное: Благотворительный фонд Предстоятеля Благотворительный фонд Предстоятеля УПЦ «Мир вам» передал в Святогорскую лавру 3 тонны гуманитарной помощи.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия были переданы продукты, дизельное топливо, бытовую химию и предметы первой необходимости.

В обитель, которая находится в эпицентре военных действий, гуманитарную помощь доставили сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам.

Наместник лавры митрополит Святогорский Арсений от имени братии и беженцев передал благодарность Предстоятелю УПЦ за помощь, отметив, что до этого монастырь несколько недель не получал гуманитарной помощи из-за отстуствия коридоров.

В Святогорской лавре в настоящее время укрываются от войны около 400 беженцев, из них 44 ребенка.