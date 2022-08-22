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Новости > Криминальный авторитет «Виха» якобы взял под контроль ТРО в Броварах, - СМИ

Криминальный авторитет «Виха» якобы взял под контроль ТРО в Броварах, - СМИ

Автор: «Фраза»
22.08.22 19:51
272
Криминальный авторитет «Виха» якобы взял под контроль ТРО в Броварах, - СМИ

Якобы криминальный авторитет Виктор Журавль по кличке «Виха» или «Журавель», который предположительно является одним из главных подозреваемых в организации так называемой «перестрелки перевозчиков» в Броварах, сегодня якобы практически взял «под личный контроль» местную территориальную оборону города, сообщает Укррудпром.

Также издание пишет:

«По словам очевидцев „Виха“ внедрился в новосозданное броварское ТрО с первых дней войны, и теперь, „под прикрытием деятельности в теробороне, наладил продажу оружия криминальным группам“.

Немного позже, Журавель приобрёл новые знакомства, и чувствуя безнаказанность, также наладил продажу западного оружия, поступающего из Европы для нужд украинской армии.

Кроме прочего ОПГ Виктора Журавля — „Журавли“ продолжает своё существование и занимается „крышеванием“ бизнеса, который под угрозой террора готов платить. Только теперь „Виха“ проворачивает все это под прикрытием непосредственно ТРО Броваров, продавая свою лояльность или давление от имени государственных подразделений, созданных изначально для обороны города.

Параллельно ОПГ „Журавля“ совершает в Броварах и Киевской области разбои, ограбления и вооруженный террор „по заказу“.

Как указывает источник издания, в ТРО не осталось тех, кто бы мог противодействовать „Журавлю“, а Бровары постепенно погружаются в жизнь по неописанным правилам криминалитета.

Виктор Журавель стал известен общественности после „перестрелки перевозчиков“ в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, которая эту перестрелку и организовала.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков лично комментировал ситуацию, обещая задержанным и „Вихе“ в частности „догнать всех“. Но не догнал. Криминальному авторитету вскоре удалось выйти под залог, а спустя два года посте ареста он до сих пор разгуливает на свободе без приговора».

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