На Киевщине власти Тарасовки на собрании «перевели» общину УПЦ в ПЦУ

Главное: На Киевщине жители Тарасовки на организованном властями собрании приняли решение о передаче Свято-Успенского храма На Киевщине жители Тарасовки на организованном властями собрании приняли решение о передаче Свято-Успенского храма УПЦ в ведение ПЦУ

15 августа местные власти объявили о собрании общины УПЦ для перевода ее в ПЦУ . На Фейсбук-странице Боярской ОТГ появилось объявление о том, что 21 августа состоится «общее собрание Религиозной общины Свято-Успенского прихода Киевской епархии Украинской Православной Церкви села Тарасовка Фастовского района Киевской области», на котором «будет рассматриваться вопрос изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах нашей общины из подчинения УПЦ ПЦУ ». Власти призвали жителей Тарасовки «отложить все свои дела» и прийти на собрание.

Настоятель Успенского храма отец Владимир Козачинский попросил верующих прийти на молебен, который будет проходить во время незаконного собрания. Он сообщил, что глава Боярской ОТГ пообещал до конца 2022 года ликвидировать на территории Боярского района все общины УПЦ

«Мне лично он (глава Боярской ОТГ Александр Зарубин, — ред.) говорил, что до конца года в нашей ОТГ храмов УПЦ не останется. Также он высказывался, что это только тренировка перед началом захватов других храмов Боярки», — написал отец Владимир.

«Не допустите силового захвата храма. Прошу помочь отстоять наш храм и наши церковные взгляды, нашу веру. Слава Богу», — обратился к верующим УПЦ настоятель Успенского храма.

Более 300 верующих пришли на молебен и молились в то время, как далекие от Церкви люди на незаконном собрании решали судьбу храма Успения Богородицы. На собрание пришел и мэр Зарубин. В беседе с прихожанами храма он заявил, что не является организатором собрания, а пришел «просто посмотреть», и добавил, что защита верующих УПЦ не входит в его обязанности. «В мои функции защита УПЦ точно не входит», — подчеркнул глава Боярской ОТГ.

Жители проголосовали за передачу храма структуре ПЦУ , однако не осмелились захватить святыню. При этом, как ни старались власти, на собрание явилось меньше людей, чем на молебен.

«Захвата церкви не произошло, хотя неизвестные люди стояли за воротами, врали людям, что это не Украинская Церковь, и разжигали вражду среди украинцев», — написала одна из жительниц Тарасовки.

«Не будет по-вашему. Можно забрать здание, в которое вы ничего не вложили, а прихожан УПЦ вы не заберете, потому что они верные прихожане своей церкви во главе с Митрополитом Онуфрием. Те, кто там голосовали, не являются прихожанами церкви», — пишут в комментариях прихожане УПЦ