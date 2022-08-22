Военные подтвердили удар по Антоновскому мосту

Главное: ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту. Это подтвердили в Херсонской военной администрации.

Детали: Глава Херсонской военной администрации Сергей Хлань и спикер ОК Юг Наталья Гуменюк подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту. Они были нанесены в понедельник, 22 августа.

Среди прочего Наталья Гуменюк сказала: «Антоновский мост это одно из транспортных направлений, которое россияне пытаются реанимировать. Мы держим это под контролем и напоминаем о своем дистанционном присутствии».

Сообщается, что после ударом россияне, которые контролируют город, не сумеют его восстановить.

В тему: Социальные сети пишут об уничтожении Антоновского моста.