Крупный европейский чиновник выступил против запрета шенгенских виз для россиян

Главное: В ЕС нет консенсуса по поводу запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Против выступил Жозеп Боррель.

Детали: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что выступает против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом он сказал во время пресс-конференции Quo Vadis Europe.

Так, чиновник сказал: «Запретить въезд всем россиянам это не очень хорошая идея. Мы должны быть более избирательными».

Он добавил: «ЕС не должен открывать двери олигархам, но есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации».

По его словам, некоторые страны приняли определенное количество мер по запрету виз, которые другие государства не собираются поддерживать, отметив, что было бы лучше сначала обсудить это на уровне ЕС.

В тему: Визовый режим с Россией вступил в силу.