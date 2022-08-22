Молния убила альпиниста в Греции

Главное: В Греции молния ударила в группу альпинистов. Один из них погиб.

Детали: В греческом регионе Драма произошла трагедия. Тут при восхождении на гору Фалакро молния ударила в группу из четырех альпинистов во время грозы.

Инцидент случился в ночь на минувшее воскресенье.

Увы, один из спортсменов погиб, а еще один получил травмы и сейчас находится в больнице.

Известно, что тут происходило соревнование Six Peaks, в них участвовали 55 альпинистов. Так, за двенадцать часов они должны были преодолеть расстояние 36,7 километра и пройти шесть самых высоких вершин горы высотой более двух километров.

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