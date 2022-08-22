Ученые показали «неправильную» карликовую галактику

Главное: Телескоп «Хаббл» показал фото галактики NGC 1156. Ученые назвали ее странной.

Детали: Космический телескоп «Хаббл» сумел сфотографировать карликовую неправильную галактику NGC 1156. Как пишет издание ESA, она располагается на расстоянии около двадцати пяти миллионов световых лет от Земли в созвездии Овна.

Ученые квалифицируют галактику как изолированную – возле нее нет других галактик, способных повлиять на ее странную форму и продолжающееся звездообразование.

Отмечается, что энергия молодых звезд придает цвет галактике на фоне красного цвета на фоне ионизированного водородного газа, в то время как ее центр плотно заполнен звездами старших поколений.

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