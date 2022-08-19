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Новости > Мелитополь оказался на грани коммунального коллапса

Мелитополь оказался на грани коммунального коллапса

Агата Кловская
19.08.22 16:08
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Мелитополь оказался на грани коммунального коллапса

Главное: Осенью Мелитополь и другие оккупированные территории Запорожской области может ждать коммунальный коллапс. Россияне минируют котельные и готовят их к взрыву.

Детали: В Запорожской области российские оккупанты минируют теплоцентрали и котельные во временно захваченном городе Мелитополь. Их готовят к взрыву, чтобы потом обвинить Украину в срыве отопительного сезона. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина.

«Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и наших больших котельных — их три. Россияне их минируют, чтобы обвинять наши ВСУ, но мы понимаем, что разрушили газовую систему именно россияне. Так что с отоплением будет сложно», — сказал Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, осенью город и другие оккупированные территории Запорожской области может ждать коммунальный коллапс, потому что во многих населенных пунктах нет газа, а значит, не будет отопления.

По информации Запорожской ОВА, на сегодняшний день в области без газоснабжения находится почти 227 тысяч абонентов в 269 населенных пунктах области. Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей в области полностью отключены 261 и частично восемь населенных пунктов.

В тему: Российские военные спешно вывозят свои семьи из Мелитополя.

Тэги: общество, Мелитополь, коллапс, новости Украины, война в Украине, Иван Федоров

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