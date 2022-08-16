Стало известно, когда мужчин начнут выпускать из Украины

Главное: Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене ограничений на выезд мужчин за границу. Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой «обработать поднятые в электронной петиции вопросы».

Детали: Отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет после окончания военного положения. Об этом в ответе на электронную петицию сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства «в который уже раз» отметил, что по Конституции защита суверенитета и территориальной целостности государства — это дело и обязанность всего народа, и все граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы.

«Комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и раньше не проходившими военную службу, но прошедшими подготовку в учебных воинских частях», — добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы в запасе и не призванные во время мобилизации «могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонный характер».

Статьей 33 Конституции закреплено право законно покидать территорию Украины — за исключением устанавливаемых ограничений законом. Такое право по статье 64 может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этих ограничений.

Несмотря на это, он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой «обработать поднятые в электронной петиции вопросы».

В тему: Как в Украине проходит мобилизация и где вручают повестки.