Ученые научились возвращать зрение слепым

Главное: Ученые из Линчепингского университета создали имплант роговицы из коллагена, который уже показал свою эффективность. Этот имплант уже восстановил зрение 20 добровольцам в ходе испытания.

Детали: Шведские ученые создали имплант роговицы, изготовленный из коллагена, полученного из свиной кожи, восстановил зрение 20 добровольцам в ходе испытания. Об этом сообщает New Atlas.

Ежегодно в мире более миллиона человек становятся слепыми из-за поврежденной или больной роговицы. Восстановить зрение, они могут, получив лишь трансплантат роговицы от донора-человека. Однако нехватка доноров роговицы означает, что лишь один из 70 человек с роговичной слепотой когда-либо сможет получить трансплантат. Кроме того, хирургическая процедура может быть дорогостоящей.

Поэтому ученые из Линчепингского университета несколько лет назад занялись созданием импланта роговицы из коллагена, который можно хранить в течение почти двух лет, в отличие от донорской человеческой роговицы, которая должна быть использована в течение двух недель.

Также, по словам Нила Лагали еще одним важным достижением является то, что вместо того, чтобы хирургически удалять уже существующую роговицу пациента, как это делается при пересадке донорской роговицы, новый метод позволяет сделать небольшой надрез в оболочке глаза и поместить имплант в имеющуюся поврежденную роговицу.

Через два года наблюдения эксперты сообщают, что все 20 добровольцев полностью восстановили свое зрение и не испытали никаких побочных эффектов от операции.

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