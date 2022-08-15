Лесные пожары нанесли рекордный урон Европе

Главное: В Европе бушуют лесные пожары. Установлен печальный рекорд.

Детали: Эксперты говорят, что пожары уничтожили рекордную площадь лесов в Европе – уже около 663 тысяч гектаров в этом году. Причиной называют страшную жару.

Специалисты отмечают, что пламя уничтожает биологическое разнообразие региона, а в атмосферу выделяются огромные количества углекислого газа, способствуя климатическим нарушениям.

По данным местных властей, более всего пострадали Испания (246 тысяч гектаров уничтоженных лесов), а также Румыния (150 тысяч гектаров), Португалия (75 тысяч гектаров) и Франция (61 тысяча гектаров).

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