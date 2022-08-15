Непогода серьезно «потрепала» Львовскую область

Главное: Во Львовской области бушевала непогода. Возникли проблемы с электричеством.

Детали: В минувшие выходные во Львовской области бушевала непогода. Это привело к проблемам с электричеством.

Как передает компания «Львовоблэнерго», 28 населенных пунктов полностью и 30 частично были обесточены.

Так, как информируется, отключения зафиксированы в пять районах – Львовском, Яворовском, Самборском, Стрыйском и Червоноградском.

Сейчас над восстановлением энергоснабжения работают 106 сотрудников «Львовоблэнерго» и 36 единиц техники.

Отмечается, что сегодня в регионе сохраняются сложные погодные условия, объявлено штормовое предупреждение – ожидаются грозы.

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