В Харькове священники УПЦ передали помощь медикам и продуктовые наборы нуждающимся

Главное: В Харькове священники Украинской Православной Церкви оказывают духовную и материальную поддержку жителям города, пострадавшего от военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прессслужбу епархии, священники храма святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский передали продукты питания в Барвенково и роздали гуманитарную помощь харьковчанам, проживающим на Салтовке.

Также священники посетили Харьковскую больницу, поздравили медицинский персонал с праздником и проведали пациентов.

Священнослужители храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» города Харькова протоиерей Игорь Кондратенко и иерей Николай Полянчиков совместно с благотворительным фондом «Покров» раздали харьковчанам продуктовые наборы.

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