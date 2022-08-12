На Ровенщине открыто уголовное дело против активистов ПЦУ после попытки захвата храма УПЦ

Главное: В Ровенской области правоохранительными органами открыто уголовное производство в отношении представителей ПЦУ, которые незаконно провели собрание по переходу в ПЦУ и разжигали межконфессиональную рознь в селе Ивачков.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прессслужбу Ровенской епархии, производство открыто по нескольким статьям УК Украины: подделка и использование поддельных документов, разжигание религиозной розни.

«По всем приходам УПЦ, где были проведены псевдосборы так называемых переходов, открыты уголовные производства. Это свидетельствует о том, что религиозными общинами собрано достаточно доказательств, чтобы апеллировать в суде и добиваться справедливости. Украина -правовое государство, поэтому за каждое совершенное противоправное действие — каждый понесет ответственность перед законом», — прокомментировала правозащитница Ровенской епархии УПЦ Раиса Дмитренко.

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