Google отказался отвечать на тупые вопросы

Главное: Google перестанет давать ответы на глупые вопросы. Если у поисковика нет качественного ответа на вопрос, будет писаться «Похоже, что для этого поиска не так много хороших результатов».

Детали: Поисковая система Google перестанет давать ответы на глупые вопросы, стремясь усовершенствовать сервис. Об этом сообщает The Guardian.

Фрагменты текста, иногда появляющиеся как ответы на прямые вопросы в поисковике, позволяют поисковой системе удовлетворять поисковые запросы без перехода посетителей на другие сайты. Но фрагменты, которые автоматически генерируются из содержимого веб-сайтов, становятся проблемой.

Так, в 2017 году компанию обвинили в распространении " фейковых новостей" после того, как в результате выдачи поискового запроса «Планирует ли Обама переворот?» искусственный интеллект сообщил пользователям: «На самом деле Обама может планировать коммунистический переворот в конце своего срока в 2016 году». Такую информацию Google обнаружил на сайте с теориями заговора.

Руководитель отдела поиска компании Панду Наяк заявил, что они научили свои системы лучше выявлять такого рода ложные предпосылки. Благодаря этому обновлению был уменьшен показ рекомендованных фрагментов в этих случаях на 40%.

Это означает, что пользователи должны видеть меньше ответов на такие вопросы, как «Когда Снупи убил Авраама Линкольна?», на которые поисковая система когда-то отвечала «1865». Это правильная дата, но не правильный убийца.

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