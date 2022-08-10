Супруге священника УПЦ нужна помощь на операцию по замене суставов

Главное: Матушке Ольге Солодчук — жене настоятеля Свято-Троицкого храма города Хмельник, протоиерея Василия Солодчука, необходима помощь на операцию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, из-за болезни матушка, которая 30 лет является регентом в храме, почти потеряла возможность передвигаться.

Установлен диагноз: двусторонний гонартроз 4-й стадии с варусной деформацией. Требуется замена двух суставов.

«В Черновцах 15 июня была проведена первая операция по эндопротезированию правого коленного сустава. Благодаря помощи верующих за первую операцию удалось полностью рассчитаться. Спаси Господи каждого, кто отозвался на помощь», — благодарит семья Солодчук.

После периода реабилитации, в сентябре этого года, матушку Ольгу ждет вторая операция — эндопротезирование левого коленного сустава. Одна операция стоит 250 тыс. грн.

Семья священника обращается за помощью и просит молитвенной и финансовой поддержки.

Помочь можно по реквизитам:

5168 7554 7544 8235

Солодчук Ольга Яковна.

5457 0822 7917 4200

Солодчук Василий Ростиславович

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