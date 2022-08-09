На Ровенщине в скиту праведной Анны провели детский фестиваль и установили поклонный крест

Главное: В Ровенской области в Онишковцах прошел 16-й фестиваль воскресных школ «Молитва изменит мир».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, в мероприятии приняло участие более полутысячи детей из трех епархий Украинской Православной Церкви.

«В мероприятии приняло участие 17 воскресных школ из Ровенской, Сарненской и Волынской епархий, а вместе это более полутысячи детей из разных уголков нашего края. Традиционно концерт начался с молитвы, далее епископ Ровенский и Острожский Пимен благословил всех участников, пожелал хороших выступлений без чрезмерного волнения и поблагодарил за любовь к Богу, Церкви. Владыка отметил, что именно эти дети и есть будущее Церкви, христианства», — поделились в епархии.

Духовная вдохновительница фестиваля — игуменья Михаила (Заяц), настоятельница Городоцкого Свято-Николаевского женского монастыря рассказала историю создания фестиваля, поблагодарила сестер монастыря, которые несут послушание работы с детьми и молодежью. Игуменья отметила, что зерна труда каждого руководителя воскресной школы, из года в год дают все больший и больший урожай.

Участники показали десятки номеров, поражавших своими хореографическими постановками, яркими костюмами и, конечно, исполнением песнопений. Все детские коллективы были награждены отличиями — деревянными ангеликами, дети также получили сладости.

Завершился фестиваль установкой поклонного Креста, который несли и устанавливали вместе: те, кто был причастен к организации фестиваля, кто был его участником и зрителем.

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