Священник УПЦ рассказал, как помочь одиноким пенсионерам

Главное: Самая большая радость для пожилых людей — это видеть детей, слышать от них добрые слова, поздравления.

«Стоит обратить внимание на дома престарелых. Сейчас они называются гериатрическими пансионатами или центрами. В них находятся люди с незавидной судьбой, поскольку остаться одному в старости это печально и тяжело», — сказал отец Сергий.

Священник отметил, что во многих храмах УПЦ есть хорошая традиция, когда детей воскресной школы везут в дом престарелых на праздники — Пасху, Рождество Христово.

«Люди там находятся на государственном обеспечении и в принципе они не голодают. Хотя каждый человек все равно хочет что-то вкусное. Но самая большая для них радость — это видеть детей, слышать от них стихи, поздравления, как поют дети колядки, да и просто то, что дети к ним пришли. Это большая для них милость и радость, потому что они лишены этой общечеловеческой радости в своей старости, быть рядом со своими внуками, правнуками и детьми», — рассказал глава Синодального отдела.