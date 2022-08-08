Священники восьми епархий УПЦ отпели украинских воинов

Главное: Священнослужители Полтавской, Владимир-Волынской, Каменской, Житомирской, Полесско-Сарненской, Сумской, Мукачевской и Волынской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа протоиерей Анатолий Чулей в сослужении духовенства совершил чин отпевания Защитника Украины Сергея Гончаренко.

Также протоиерей Василий Фазан совершил отпевание воина Сергея Лукаша. Сергей погиб 21 июля в Донецкой области, ему было всего 24.

Духовенство Ратневского благочиния Владимир-Волынской епархии в храме Рождества Богородицы села Здомышель совершили отпевание воина Ивана Шишко. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Анатолий Гурский.

На Днепропетровщине в Верховцево отпели погибшего воина Александра Заботина. Молодому воину недавно исполнилось 24 года. Отпевание совершил протоиерей Владимир Хилевич.

Священники Житомирской епархии совершили отпевание воина Андрея Сивака. Заупокойное богослужение возглавил настоятель Николаевского храма поселка Ружин протоиерей Владимир Бринзюк.

С благословения митрополита Полесского и Сарненского Анатолия был совершен чин отпевания воина Сергея Шельчука. Воин погиб в боях вблизи населенного пункта Берестово Донецкой области. У Сергея осталась жена и двое дочерей. Чин отпевания в Георгиевском храме села Тишица возглавил протоиерей Александр Галайчук. Также отпевание воина Юрия Гузоватого совершил настоятель Сретенского храма села Сопачев протоиерей Николай Першута.

На Сумщине в Успенском храме поселка Хотинь отпели воина ВСУ Анатолия Максимова. После тяжелого ранения Анатолий скончался в больнице 29 июля. С благословения митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия чин похорон совершил благочинный Сумского районного округа протоиерей Владимир Глущенко в сослужении духовенство.

На Закарпатье в Чопе отдали честь и попрощались с погибшим на войне Героем Украины — 34-летним Павлом Луценко. С благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора отпевание в сослужении духовенства города в храме Успения Пресвятой Богородицы возглавил благочинный Ужгородского района протоиерей Иван Моланич.

На Волыни в селе Ворокомле провели в последний путь погибшего Героя — местного жителя Ярослава Краглика. Чин отпевания в Покровском храме в сослужении настоятеля храма протоиерея Валерия Остапчука, духовенства Алексеевского благочиния совершил протоиерей Богдан Андрейчук.