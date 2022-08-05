В епархиях УПЦ оказывают помощь военным ВСУ, медикам и беженцам

Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви оказывают духовную, моральную и материальную помощь воинам ВСУ, медицинским учреждениям, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, с первых дней войны верующие и духовенство, храмы и монастыри приобщились к помощи Защитникам Украины.

В Полтавской области волонтеры центра «Благо» посетили центр для детей с особыми потребностями в селе Михайловка, в котором также проживают переселенцы с мест боевых действий. Нуждающимся была оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и одежды. Также священник пообщался со всеми желающими на духовные темы, а волонтеры провели время с детьми.

Черкасская епархия при финансовой поддержке благотворительного фонда «Добрые дела» передала вынужденным переселенцам, проживающим в Черкассах, гуманитарную помощь в виде продуктов питания, одежды, средств гигиены для малышей и других вещей первой необходимости. Также гуманитарную помощь от епархии получили больницы, нуждающиеся и монастыри Черкасской области.

В Вознесенской епархии духовенство и прихожане кафедрального собора города Вознесенск вместе с фондом «Johanniter Social» оказали гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам. Также благотворительная помощь была оказана социальным учреждениям города и приютам для животных.

Настоятель и прихожане Николаевского собора Бердичева в очередной раз передали в Центральный гуманитарный штаб города благотворительную помощь в виде продуктов питания и одежды для воинов ВСУ и пострадавших в результате российского вторжения. Также верующие перечислили 7 тыс. гривен для нужд Защитников Украины.

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