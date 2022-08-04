В Николаевской области УПЦ передали помощь беженцам, детям и приютам для животных

Главное: В Вознесенской епархии Украинской Православной Церкви была передана гуманитарная помощь внутренне перемещенным лицам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, помощь собрали духовенство и верующие Свято-Вознесенского кафедрального собора города Вознесенск вместе с фондом Johanniter Social.

Беженцам передали продуктовые наборы. Также была оказана помощь приютам для животных.

Для поддержки детей в епархии состоялся православный скаутский сбор-поход «Громовые скалы — 2022».

Православные скауты из храмов: великомученицы Варвары, ввятителя Николая и Покрова Пресвятой Богородицы молились за мир в Украине и украинских воинов, которые защищают наши земли от захватчиков. Скаутскую программу проводили на побережье Южного Буга.

Как сообщалось ранее, в Кременчуге волонтеры Украинской Православной Церкви передали в зону боевых действий медикаменты, продукты и средства гигиены.

В тему: В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас».