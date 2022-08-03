В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас»

В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений
Стало известно, куда будут переселять жителей Донецкой области
Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от идеи деоккупации Крыма, — МИД
Нэнси Пелоси покидает Тайвань
В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном
Трамп жестко наехал на Пелоси
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 41 350 солдат
Нэнси Пелоси в сопровождении истребителей прилетела на Тайвань
Человечество находится в шаге от ядерного уничтожения, — ООН
В России Азов признали «террористической организацией»