Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас»

В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас»

Алексей Воронцов
03.08.22 17:00
172
В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас»
Главное: В Киево-Печерской лавре с 13 по 21 августа будет проходить православная выставка-ярмарка «Медовый Спас».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).
 
На выставке можно приобрести иконы и богослужебную утварь, книги для православного читателя, в том числе и детскую литературу, православные фильмы, мультфильмы и песнопения, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другое.
 
Также можно заказать поминовение о здравии и об упокоении в храмах и монастырях — участниках мероприятия.
 
Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.
 
В тему: Киево-Печерская лавра УПЦ приглашает на обучение искусству и колокольному звону.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, ярмарка, УПЦ

Комментарии

Статьи

02.08.22 17:18

Почему военный конфликт США и Китая не выгоден Украине?

Автор: Кирило Сахнюк

Дайджест

Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
30.07.22 20:57

Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.08.22 16:51

В Херсоне россияне массово скупают надувные лодки и матрасы
03.08.22 16:41

В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений
03.08.22 16:35

Священники пяти епархий УПЦ провели в последний путь украинских воинов
03.08.22 15:50

В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
03.08.22 15:42

США ударили по России новыми сaнкциями
03.08.22 15:37

В СНБО объяснили, почему Кремль все чаще говорит о переговорах
03.08.22 15:10

В УПЦ объяснили, что нужно делать перед тем, как войти в церковь
03.08.22 14:57

В ГСЧС рассказали, сколько времени уйдет на разминирование всей Украины и моря
03.08.22 14:36

Стало известно, куда будут переселять жителей Донецкой области
03.08.22 14:28

Водительские права в Украине будут выдавать по новой схеме
03.08.22 16:41

В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений
03.08.22 14:36

Стало известно, куда будут переселять жителей Донецкой области
03.08.22 13:57

Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от идеи деоккупации Крыма, — МИД
03.08.22 13:04

Нэнси Пелоси покидает Тайвань
03.08.22 12:31

В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном
03.08.22 11:40

Трамп жестко наехал на Пелоси
03.08.22 09:45

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 41 350 солдат
02.08.22 18:01

Нэнси Пелоси в сопровождении истребителей прилетела на Тайвань
02.08.22 16:36

Человечество находится в шаге от ядерного уничтожения, — ООН
02.08.22 14:56

В России Азов признали «террористической организацией»
30.07.22 12:05

Преподаватели и студенты КДАиС и братия Киево-Печерской лавры УПЦ сдали кровь для воинов ВСУ
27.07.22 23:19

Лига чемпионов: «Динамо» со скрипом прошло «Фенербахче»
30.07.22 16:04

Священники УПЦ в семи епархиях отпели воинов ВСУ
29.07.22 09:57

В НБУ рассказали, когда «успокоится» валютный рынок
28.07.22 16:47

ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
28.07.22 10:45

Известный американский актер считает, что у него могут быть родственники в Украине
29.07.22 13:40

Певица Шакира может надолго сесть в тюрьму
29.07.22 11:11

Скончалась легендарная актриса из «Матрицы»
28.07.22 16:32

Ракетный удар по Кропивницкому: погибли пять человек, много раненых
01.08.22 12:50

У покинувшего Россию Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги
Фото и Видео
В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих
Нэнси Пелоси покидает Тайвань
Нэнси Пелоси покидает Тайвань
В разведке рассказали о двойниках Путина
В разведке рассказали о двойниках Путина
В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном
В Турцию прибыло первое судно с украинским зерном
Нэнси Пелоси в сопровождении истребителей прилетела на Тайвань
Нэнси Пелоси в сопровождении истребителей прилетела на Тайвань
Оружие победы уже в Украине, — Резников
Оружие победы уже в Украине, — Резников
России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский
России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский
СБУ разоблачила организаторов «референдума» на Херсонщине
СБУ разоблачила организаторов «референдума» на Херсонщине
Опубликовано видео переправы возле Антоновского моста в Херсоне
Опубликовано видео переправы возле Антоновского моста в Херсоне
Появилось видео, как из Одесского порта вышло первое судно с украинским зерном
Появилось видео, как из Одесского порта вышло первое судно с украинским зерном
fraza.com
Новости блогосферы
31.07.22 11:29

Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
28.07.22 08:46

Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
22.07.22 09:21

Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого
22.07.22 08:19

В ближайшие дни цены в Украине поднимутся на 25-30%

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.