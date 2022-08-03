В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас»

Главное: В Киево-Печерской лавре с 13 по 21 августа будет проходить православная выставка-ярмарка «Медовый Спас».

На выставке можно приобрести иконы и богослужебную утварь, книги для православного читателя, в том числе и детскую литературу, православные фильмы, мультфильмы и песнопения, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другое.

Также можно заказать поминовение о здравии и об упокоении в храмах и монастырях — участниках мероприятия.

Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.