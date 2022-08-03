Священники пяти епархий УПЦ провели в последний путь украинских воинов

Главное: Священнослужители Полтавской, Харьковской, Владимир-Волынской, Хмельницкой и Сарненской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших Защитников Украины.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
На Полтавщине в городе Машевка священники во главе с благочинным протоиереем Анатолием Чулеем отпели Защитника Украины Сергея Гончаренко.
Священники Владимир-Волынской епархии в Нововолынске провели в последний путь Владимира Душука. Возглавил чин отпевания настоятель Успенского Низкиницкого монастыря архимандрит Викентий.
В Хмельницкой епархии священнослужители совершили отпевание павшего на войне воина ВСУ Дмитрия Миськова. Отпевали Героя в Михайловском храме села Завалийки Волочисского района.
В Сарненской епархии простились с погибшим воином Романом Харчуком. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Березновского округа протоиерей Игорь Коспа. Похоронили Защитника Родины в селе Моквин.
Еще одного погибшего воина ВСУ отпел настоятель Свято-Духовского храма города Богодухов Харьковской епархии протоиерей Стефан Бугирь.
Священнослужители Кировоградской епархии совершили чин отпевания погибших работников МААК «УРГА», трагически погибших 28 июля в результате ракетных обстрелов российскими войсками города Кропивницкий.
В тему: Священники УПЦ в семи епархиях отпели воинов ВСУ.