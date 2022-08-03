Священники пяти епархий УПЦ провели в последний путь украинских воинов

03.08.22 17:00

В Киево-Печерской лавре УПЦ 13 августа откроется выставка-ярмарка «Медовый Спас»

03.08.22 16:51

В Херсоне россияне массово скупают надувные лодки и матрасы

03.08.22 16:41

В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений

03.08.22 15:50

В Днепре парочка занялась сексом прямо посреди парка, не обращая внимание на прохожих

03.08.22 15:42

США ударили по России новыми сaнкциями

03.08.22 15:37

В СНБО объяснили, почему Кремль все чаще говорит о переговорах

03.08.22 15:10

В УПЦ объяснили, что нужно делать перед тем, как войти в церковь

03.08.22 14:57

В ГСЧС рассказали, сколько времени уйдет на разминирование всей Украины и моря

03.08.22 14:36

Стало известно, куда будут переселять жителей Донецкой области

03.08.22 14:28

Водительские права в Украине будут выдавать по новой схеме