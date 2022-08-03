США ударили по России новыми сaнкциями

Главное: США объявили новые санкции против России. Введены визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации.

Детали: Власти США существенно расширили санкционный список в отношении страны-агрессора России. В «черный список» американского Минфина включен целый ряд крупных российских бизнесменов, а также несколько компаний, сообщается на сайте ведомства во вторник, 2 августа.

Согласно сообщению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, под санкции попала Алина Кабаева, бывшая российская гимнастка, которую СМИ называют любовницей президента России Владимира Путина. Она является главой совета директоров Национальной Медиагруппы — холдинга, который владеет контролирующими пакетами в государственных СМИ.

Также санкции затронули Виктора Рашникова, Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко, Александра Пономаренко, Андрея Гурьева-старшего и Андрея Гурьева-младшего.

Под санкциями теперь находятся ПАО Магнитогорский металлургический комбинат и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК, ПАО ГТЛК и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов — GTLK Europe Capital DAC), фонд Сколково.

При этом производители удобрений ФосАгро и ЕвроХим, а также аэропорт Шереметьево не затронуты блокирующими санкциями, которые были введены в отношении связанных с ними бизнесменов, говорится в сообщении OFAC.

Также США внесли в санкционный список троих украинских коллаборантов: Владимира Сальдо, Кирилла Стремноусова и Константина Иващенко.

Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Госдеп принимает меры по введению визовых ограничений в отношении физлиц в связи с действиями России на Украине. Под ограничения попадают 893 официальных лица РФ, такие как члены Совета Федерации, а также военнослужащие», — говорится в заявлении Блинкена.

Кроме того, в рамках этих мер вводятся санкции в отношении еще 31 иностранного госслужащего, которые «поддерживали предполагаемую аннексию Крыма Россией, тем самым представляя угрозу украинскому суверенитету или нарушая его».

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