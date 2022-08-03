Стало известно, как переименуют Coca-Cola и Fanta в России

Главное: Coca-Cola и Fanta переименуют в России. А Sprite перестанут выпускать.
Детали: В России решили переименовать популярные напитки Coca-Cola, Schweppes и Fanta. Об этом сообщает Mash.
Стоит напомнить, что на фоне войны в Украине компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company в июне заявила о решении остановить производство напитков на территории РФ.
Теперь же информируется, что Coca-Cola станет «Добрый Cola», Fanta – «Добрый Orange», а Schweppes – «Rich тоник».
При этом Sprite временно выпускать не будут.
Ожидается, что также появятся вкусы Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.
Производство напитков в РФ запланировано на осень.
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