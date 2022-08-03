В Одессе зажигалка убила маленького мальчика

Главное: В Одессе скончался четырехлетний мальчик. Он играл с зажигалкой.

Детали: В Одессе произошла трагедия. О ней сообщает ГСЧС.

Информируется, что тут скончался четырехлетний мальчик, который играл с зажигалкой.

Отмечается, что накануне, во вторник, 2 августа, в 22-25 малыш в крайне тяжелом состоянии с 98% ожогов тела был переведен из больницы Белгород-Днестровского района в реанимационное отделение городской клинической больницы №10 Одессы.

Известно, что врачи пытались спасти жизнь ребенка, но, к сожалению, им это не удалось: 3 августа в 10-20 мальчик умер.

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